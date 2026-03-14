        Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenir mi? 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi açıklandı

        Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatacak mı? 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi açıklandı

        Milyonlarca emeklinin gözü emekli maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ramazan Bayramı öncesinde emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin yatacağı duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önceki yıllarda Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti. Peki Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce erken yatacak mı? İşte, 2026 SSK Bağkur emekli maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili detaylar

        Giriş: 14.03.2026 - 00:30 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli maaşı ödeme tarihleri araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle emekli maaşı ödeme tarihlerinin öne çekilmesi beklentisi oluşmuştu. Emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Peki memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

        EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihlerini açıkladı.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        ‘’Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

        Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum.’’

        Ramazan Bayramı İkramiyeleri ve Emekli Aylıkları Ödeme Tarihleri

        4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Mart Ayı Ödeme Günü

        17, 18, 19, 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,

        21, 22, 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,

        24, 25, 26 olanların 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

        4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Mart Ayı Ödeme Günü

        25, 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,

        27, 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

        4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
