Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 13 Ekim 2018'de Gökpınar Mahallesi Acıpayam Karayolu kenarındaki apartmanın 1'inci katında tam bir vahşet yaşanmıştı. İki çocuk annesi, emekli öğretmen Hamide Çavdar, evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdiği operasyonda, bedensel engelli Çavdar'ın sahibi olduğu dükkanı kiralayıp pidecilik yapan Hayati Yadık (22) ve kardeşi Onur Yadık (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A.'yı (15) gözaltına aldı.

Evinin balkonunda öldürülen emekli öğretmen Hamide Çavdar.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre evde yapılan aramada kar maskesi, kask ve bıçak bulundu. İki kardeşin, Hamide Çavdar'dan dükkanı kiralarken teminat olarak verdikleri 22 bin lirayı geri istedikleri, alamayınca kadını öldürdükleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Hamide Çavdar bu balkonda (1. kat) bıçaklanarak öldürüldü.

İKİ ÖMÜR BOYU, İKİ 15'ER YIL HAPİS

Tutuklu sanıklar hakkında Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, sanıklardan Hayati Yadık ile Onur Yadık ömür boyu; iki kardeşe yardım etmekle suçlanan H.İ.Y. ile M.A. ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.