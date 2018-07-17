Kıdem tazminatı emekliliğe hak kazananların en çok kafasını karıştıran konular arasında yer alır. Kısaca anlatmak gerekirse emekli olduktan sonra kıdem tazminatını alıp aynı işyerinde çalışanlar, kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışanlar ve kıdem tazminatını alarak farklı işyerinde çalışanları ayrı ayrı düşünün.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR

Emekliliğe hak kazananlar aynı işyerinde çalışmaya devam edecekse iki seçeneği vardır. Biri kıdem tazminatı almak diğeri kıdem tazminatını saklı tutmak. İşveren ile gidilecek anlaşma yolu da burada önemlidir. Çalışan kıdem tazminatını alırsa işe başlarken sıfırdan başlar. Yani bir yıl sonunca yeniden kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak kıdem tazminatıonı almazsa kıdemi aynen devam eder ve saklı kalır.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA FARKLI İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR

Emekli olunduktan sonra çalışılan kurumdan çıkış yapılır ve bu çıkış esnasında çalışan çalıştığı yıla göre kıdem tazminatı alır. Yani bir yıl için bir maaş almalıdır. Kıdem hesaplamasında kıdem tavan fiyatı da önem arz eder. 2018 yılına göre maaşınız üzerinde ise bu fiyat üzerinden, tavan fiyatın altında ise maaşınız ne ise o ücret üzerinden kıdem hesaplamanız yapılır.

İHBAR TAZMİNATI HAKKI VE HESAPLAMA

İş Kanunu’na göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında bir fark bulunmuyor. Dolayısıyla, kıdem, ihbar, yıllık izin gibi hakların aynısı emekli olduktan sonra çalışanlar için de geçerliliğini koruyor. İhbar tazminatı alabilmek için çalışanın kendi isteğiyle değilde işveren tarafından çıkarılması gerekiyor. Yani emeklilik nedeniyle işten ayrılıyorsanız ihbar tazminatı alamazsınız. Fakat emekli olmuş bir çalışansanız ve işten çıkarılarsanız hak edişinize göre ihbar tazminatı alırsınız.

Ayrıca kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışanların ihbar tazminatında, emeklilik öncesindeki çalışma süreleri de dikkate alınır. Kıdem tazminatını aldıktan sonra aynı iş yerinde veya başka bir işte çalışanların ihbar tazminatı hesabında ise sadece emeklilik sonrası sürelerdeki çalışmalar dikkate alınıyor.