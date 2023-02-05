Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor

Tekirdağ'da yaşayan esnaf Birol Mutlu, iş yerinin önünde beslediği güvercinler aç kalmasın diye, emekli olmasına rağmen çalışmaktan vazgeçemiyor

Emekli olmasına rağmen güvercinlere bakmak için iş yerini kapatmıyor
AA

Süleymanpaşa ilçesindeki Atlas Pasajı'nda yaklaşık 41 yıl önce ayakkabıcı dükkanı açan 59 yaşındaki Mutlu, her sabah ve akşam dükkanının önündeki güvercinlere yem veriyor.

Mutlu'nun güvercin sevgisi çevredeki esnaf ve kent sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Mutlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana güvercinlere ilgisi olduğunu, kuşlarına çok fazla zaman ayırdığı için derslerinin iyi olmadığını söyledi.

Babasının bu duruma tepki göstererek güvercinlerinin hepsini doğaya saldığını anlatan Mutlu, "18 yaşında iş yeri açmamın ardından dükkanımın önündeki güvercinlere bakmaya başladım. Güvercinlerle aramda özel bir bağ oluştu. Onlardan ayrılamıyorum." dedi.

"İşi bırakırsam bu güvercinlere kim bakacak"

Mutlu, emekli olduğunu, ailesinin dükkanı kapatmasını ve artık dinlenmesini istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İşi bırakırsam bu güvercinlere kim bakacak, onu bilemiyorum. Kuşlarla ilgilenip sahip çıkacak, vakit geçirecek insan yok. Bu hayvanlar bana muhtaç. O yüzden işi bırakamıyorum. Yabani güvercinler günden güne çoğalıyor. Bunlara bakan kimse yok. Yazın tarla kenarlarında buğday bulabiliyorlar ama kış aylarında yiyecek bulamıyorlar. Ben güvercinlerle geçirdiğim zamandan büyük keyif alıyorum. Güvercin bakmak zaten hep içimde hevesti. Şimdi her gün 3- 5 kilogram yem alıp bu yemleri ikiye bölüp kuşları besliyorum."


Mutlu, güvercinler yuva yaptığında heyecanlandığını, yumurtadan itibaren yavruların gelişim sürecini takip ettiğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar
YAŞAM Karlı havada nasıl araba kullanılır?
Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!
YAŞAM Ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!
ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?
YAŞAM Yapay zekaya gerçek sorular
Yolda gördüğümüz TIR işaretinin anlamı ne? Cevap sizi çok şaşırtacak!
YAŞAM Yolda gördüğümüz TIR işaretinin anlamı ne?
Ünlü çizgi filmlerin üzücü gerçek hikayeleri! Çizgi filmlerin gerçek hikayeleri nedir?
YAŞAM Ünlü çizgi filmlerin üzücü gerçek hikayeleri!
Su ve buz renksiz olmasına karşın kar neden beyazdır?
YAŞAM Su ve buz renksiz olmasına karşın kar neden beyazdır? ...
Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok mikrobu eve taşıyor
YAŞAM Evde giyilen ayakkabı mikropları davet ediyor
Kimse böyle bir son beklemiyordu! İşte bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi yaratan finalleri!
YAŞAM Bizi ekrana kitleyen çizgi filmlerin şok etkisi ...
Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Hangi burçlar nasıl etkilenecek? - Burç yorumları!
YAŞAM Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl ...
Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi
YAŞAM Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.