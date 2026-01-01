Habertürk
        Emekli promosyon kampanyası Ocak 2026: En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar maaş promosyonu veriyor?

        Emekli promosyon kampanyası Ocak 2026: En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi

        Ocak ayı itibariyle bankaların emekli promosyon kampanyaları merak ediliyor. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler TEB, Ziraat, Halkbank, Garanti, İş bankası ve diğer bankaların promosyon tutarını araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 30 bin TL'yi aşan ödemeler gündeme geliyor. Peki, 2026 Ocak en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte güncel emekli promosyon kampanyası

        Bankalar, 2026 yılı için emeklilere yönelik promosyon kampanyalarına devam ediyor. Maaşını taşımak isteyen emekliler, en yüksek promosyonu veren bankayı araştırıyor. Peki, 2026’da hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor ve ne kadar ödeme yapıyor? İşte TEB, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi promosyon tutarlar

        2

        GARANTİ BANKASI

        Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!

        15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

        3

        YAPI KREDİ

        Taahhüt veren emeklilere 30 bin TL’ye kadar nakit promosyon.

        DENİZBANK

        12 bin TL ana promosyon, ek koşullarla 27 bin TL’ye kadar ödeme.

        4

        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutar

        0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

        Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan veya Bankamızdan almaya başlayacak müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        5

        HALKBANK

        12 bin TL’ye varan nakit promosyon; kart harcamaları ve fatura talimatlarıyla toplam avantaj 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

        6

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

        1 aylık emekli maaşı tutarı;

        10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

        10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

        15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

        20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

        peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        7

        İŞ BANKASI

        SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu

        Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!

        1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

        8

        TEB EMEKLİ PROMOSYON

        Bankadan yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL'ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.

        9

        QNB

        20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

        10

        ZAM ORANI 5 OCAK’TA NETLEŞECEK

        Emekli maaşlarına yapılacak artış, 5 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle kesinlik kazanacak. Uzmanlara göre zam oranının netleşmesinin ardından bankalar, emeklileri çekmek için yeni promosyon kampanyaları açıklayabilir.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
