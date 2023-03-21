Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından merak ediliyor. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesi erken yatıp yatmayacağına ilişkin son dakika açıklamaları bekleniyor. Geçtiğimiz sene Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emekliye 1100 TL ikramiye verilirken, bu yıl emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" İşte EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı sorusunun yanıtı...