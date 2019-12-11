HABERTURK.COM

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Osman Pamukoğlu, "3. Dünya Savaşı" adlı kitabıyla ilgili konuştu. Pamukoğlu, 3. Dünya Savaşı'na Rusya, ABD, Batı dünyası ile karşısında Çin ve müttefikleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. Pamukoğlu, şöyle devam etti:

"Deniz ulaştırma hatlarını kontrol edemeden ne dünyayı idare eder ne de kaynaklar üzerinde söz sahibi olabilirsiniz. Bu kontrol eskiden İngiltere'deydi, şimdi Amerika'da. Çin uçak gemisi yapıyor. Neden? Okyanusta söz sahibi değilsen dünya kaynaklarına ve dünyanın baş aktörü olamazsınız". "Bu tırmanışın sonu yok, silah şirketleri kazanmazsa olmaz" diyen Pamukoğlu şu ifadeleri kullandı: "3. Dünya Savaşı çıkacak. Tarafsızlık idealdir. Her yer çatırdadığında ne kadar tarafsız kalabilirsiniz. Türkiye de savaşta tarafsız kalınamaz. Türkiye kesinlikle Batı blokunun yanında yer alacak".