Emekli ve memur maaşı erken yatar mı? 2026 Memur- emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, Mart ayında ödenecek mi?
Memur ve emekliler maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını sorguluyor. Normalde memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Emekli maaşları ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Geçtiğimiz yıllarda maaş ödemeleri erken tarihe çekilmişti. Peki Emekli ve memur maaşı erken yatar mı? 2026 Memur- emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, Mart ayında ödenecek mi?
Bayram hazırlıklarını maaşla yapmak isteyen memurlar ile SSK ve Bağkur emeklileri, ödeme takvimine dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Memur maaşları da her ay belirlenen tarihlerde kamu çalışanlarının hesaplarına ödeniyor. 4/A SSK, 4/B Bağ-Kur ve 4/C Emekli Sandığı emekli maaşları tahsis numarasına göre vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki Memur- emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, Mart ayında ödenecek mi?
MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Mart ayı memur maaşlarının da 15 Mart'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını bayramdan önce alacaklar.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli maaşları ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28 arasında alıyor.
Bu sene Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Bu bilgiye göre SGK'dan bir açıklama gelmediği takdirde, tahsis numarasına göre 4A SSK emekli maaşlarının bir kısmı bayramdan önce yatacak. Bağkur emeklileri ile bir kısım SSK emeklileri ise maaşlarını bayramdan sonra alabilecek.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün