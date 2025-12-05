Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli ve memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak ayında memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklisi ek zam alacak mı, açıklama geldi mi?

        Emekli ve memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı?

        6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla 2026 memur ve emekli maaş zammı da belli olacak. Şu ana kadar Temmuz-Kasım arası 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Yeni yıla geri sayım başlarken, emekli ve memurlar arasında seyyanen zam konusu gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş yeni yılda enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki,2026 yılında emekli ve memurlara seyyanen zam yapılacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 07:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı memur ve emekli maaş zam oranı da kesinleşmiş olacak. Yeni yıl yaklaşırken emekli ve memurlar arasında seyyanen zaö ihtimali yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişi, enflasyon farkının yanında ek bir seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2026’da emeklilere ve memurlara seyyanen zam var mı?

        2

        MEMUR-SEN'DEN SEYYANEN ZAM TALEBİ

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin, 2026 gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde memurlara seyyanen zam vermesi gerektiğini bildirdi.
        Kamuda çalışma barışının bozulduğunu savunan Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ve işverenin haksız, yetersiz ve tutarsız kararları, daha fazla kamu görevlilerini mağdur etmemelidir. İşveren, çalışanların haklarını küçültmeyi, gelir dağılımını dengesizleştirmeyi, hayatın gerçeklerini görmezden gelmeyi bırakmalı, 2026 yılı gelmeden emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam ile 'hakemin' adaletsizliğini gidermelidir." ifadelerini kullandı.

        3

        TÜED DE SEYYANEN ZAM DEDİ

        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.

        TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.

        Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.

        Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

        4

        "Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."

        5

        EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

        Seyyanen zam hakkında hükümet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Şu anda seyyanen zam hakkında yapılan bir çalışma bulunmuyor.

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapmayacak, bunun yerine en düşük emekli maaşında enflasyon oranında bir artışa gidilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!