Ocak ayının gelmesine az bir zaman kala emekli maaşlarının ne kadar artacağı ve 2023 en düşük emekli maaş zammı sorgulamaları arttı. Son olarak yapılan Temmuz zammında oran %42,35 olarak belirlenmişti. Eylül TÜİK verileri ise yıllık %83,45, aylık %3,08 olarak duyuruldu. 3 aylık oranı netleşen emekli zammı hakkında son durumu derledik. İşte Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı...