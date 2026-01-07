Habertürk
        Emekli zammı son dakika: 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar oldu, zamlanacak mı?

        Emekli zammı son dakika: 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar oldu, zamlanacak mı?

        Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon oranına göre SSK Bağkur emeklillerin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı % 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60'lık artış yapıldı. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için ise gözler bu akşam Beştepe'de yapılacak olan toplantıya çevrildi. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zamlanacak mı?

        Giriş: 07.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 07.01.2026 - 16:38
        1

        Milyonları yakından ilgilendiren emekli maaş zammı son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını değerlendirmek üzere Beştepe'de bir araya gelecek. Peki emekli maaş zam oranı Ocak 2026 ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? İşte SSK 4A, 4B emekli maaşı hesaplama tablosu...

        2

        EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        TÜİK 2025 Aralık enflasyon rakamlarını ve 2025 enflasyon rakamını açıkladı.

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

        2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Memur ve emekli memur maaş zammı yüzde 18,60 oldu.

        3

        2026 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

        2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 emekli maaş zamları belli oldu. Buna göre Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığı için toplantı bu akşam gerçekleştirilecek

        En düşük emekli aylığı için toplantı bu akşam Beştepe'de yapılacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler toplantıya katılacak . Etki analizleri değerlendirilecek.

        5

        AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon farkı kadar artırılması halinde 4 milyon 11 bin emekli için bütçeye maliyetin 49 milyar-50 milyar TL civarı olacağını kaydetti.

