EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ve emekliler refah payı alacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ve emekliler refah payı alacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Emekli zammı gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaş zammının belirlenmesiyle zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı da araştırılıyor. TÜİK, geçtiğimiz günlerde 2023 yılının enflasyon rakamlarını açıklamış ve 2023 enflasyonunu yüzde 64,77 olarak belirlenmişti. Bu konuya ek olarak emekli maaş zammına bir de refah payının da eklenmesi konuşuluyor. Peki, "2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, emekli maaşına refah payı verilecek mi?" İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranları...