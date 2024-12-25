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        Haberler Bilgi Ekonomi Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak?

        Emeklilere yılbaşı ikramiyesi yatacak mı? Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilere yılbaşı ikramiyesine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiye ödemelerinin yeni yılda verilip verilmeyeceğine dair sosyal medyada iddialar yer alırken detaylar merak konusu oldu. Peki Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi, ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:34
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        Milyonlarca emekli yeni yıla girmeden emekli ikramiyeleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar sebebiyle emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi merak ediliyor. Şu an konuya yönelik ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yok.

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        EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

        Yılbaşına kısa bir zaman kala, emekli ikramiyesi verileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Ancak yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklamaya bulunmuyor.

        Bilindiği üzere SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri normal şartlarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.

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        EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLİR?

        Emeklilere 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı.

        He dini bayramda SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine bayram ikramiyesi yapılıyor.

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