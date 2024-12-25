Milyonlarca emekli yeni yıla girmeden emekli ikramiyeleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialar sebebiyle emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi merak ediliyor. Şu an konuya yönelik ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yok.