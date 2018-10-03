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Emeklilikte yaşa takılanlar: Beştepe'den açıklama geldi! İşte EYT ile ilgili son gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar, olası bir düzenlemeyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili son açıklama ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Peki; emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapılacak mı? İşte, EYT ile ilgili son gelişme

03.10.2018 - 23:53 | Güncelleme:

Emeklilikte yaşa takılanlar, 1999 öncesi sigortalıları kapsayacak olası bir düzenlemeyle ilgili detayları araştırıyor. Konuyla ilgili yaklaşık 2 haftadır çeşitli açıklamalar birbirini izliyor. Ancak Beştepe'den yapılan son açıklama tartışmalara ve belirsizliğe son verdi. Peki; emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapılacak mı? İşte, EYT ile ilgili son gelişme...

İBRAHİM KALIN'DAN TARTIŞMALARA SON NOKTA

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgi bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu. Kalın "gündemde yok" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

İşte İbrahim Kalın'dan konuyla ilgili açıklama:

Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Meclis'te yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi.

YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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