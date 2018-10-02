Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı 4 muhalefet partisinin gündeminde olan erken emeklilik yasasında. Meclis'te çoğunluğu sağlayan 4 parti önergelerini hazırlamış durumda. Dün Meclis'in açılmasının ardından yasama yılının başlamasıyla birlikte konunun daha yoğun bir şekilde gündeme gelesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı açıklamalarda, konunun gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için son açıklamalar haberimizde.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN MUHALEFET PARTİLERİ HAREKETE GEÇTİ (ERKEN EMEKLİLİK YASASI)
Emeklilikte yaşa takılanlar için 4 muhalefet partisinin ayrı ayrı hazırladıkları önergelerle konu gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif, MHP’den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırladığını vurguladı. Erdem’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde. Meclis’te grubu bulunan dördüncü muhalefet partisi HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın da konuyla ilgili yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, geçen hafta yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hangi partiden gelirse gelsin destekleyeceklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI
Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlar sorusuna, "Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maliyeti dikkate almak lazım" şeklinde yanıt verdi.
KİM KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?
Mevcut durumda kadın ve erkekler için emeklilik cetveli şu şekilde:
|
|
|ERKEK
|
|İşe başlama tarihi
|Sigortalılık
|Yaş
|Prim günü
|09.09.1976 ve öncesi
|25
|Yok
|5000
|09.09.1976-23.05.1979
|25
|44
|5000
|24.05.1979-23.11.1980
|25
|45
|5000
|24.11.1980-23.05.1982
|25
|46
|5075
|24.05.1982-23.11.1983
|25
|47
|5150
|24.11.1983-23.05.1985
|25
|48
|5225
|24.05.1985-23.11.1986
|25
|49
|5300
|24.11.1986-23.05.1988
|25
|50
|5375
|24.05.1988-23.11.1989
|25
|51
|5450
|24.11.1989-23.05.1991
|25
|52
|5525
|24.05.1991-23.11.1992
|25
|53
|5600
|24.11.1992-23.05.1994
|25
|54
|5675
|24.05.1994-23.11.1995
|25
|55
|5750
|24.11.1995-23.05.1997
|25
|56
|5825
|24.05.1997-23.11.1998
|25
|57
|5900
|24.11.1998-08.09.1999
|25
|58
|5975
|09.09.1999-30.09.2008
|Yok
|60
|7000
TEKLİF BU HALİYLE YASALAŞIRSA KADINLAR 38 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR
|
|
|KADIN
|
|İşe başlama tarihi
|Sigortalılık
|Yaş
|Prim günü
|01.04.1981 öncesi
|20
|Yok
|5000
|01.04.1981-08.09.1981
|20
|38
|5000
|09.09.1981-23.05.1984
|20
|40
|5000
|24.05.1984-23.05.1985
|20
|41
|5000
|24.05.1985-23.05.1986
|20
|42
|5075
|24.05.1986-23.05.1987
|20
|43
|5150
|24.05.1987-23.05.1988
|20
|44
|5225
|24.05.1988-23.05.1989
|20
|45
|5300
|24.05.1989-23.05.1990
|20
|46
|5375
|24.05.1990-23.05.1991
|20
|47
|5450
|24.05.1991-23.05.1992
|20
|48
|5525
|24.05.1992-23.05.1993
|20
|49
|5600
|24.05.1993-23.05.1994
|20
|50
|5675
|24.05.1994-23.05.1995
|20
|51
|5750
|24.05.1995-23.05.1996
|20
|52
|5825
|24.05.1996-23.05.1997
|20
|53
|5900
|24.05.1997-23.05.1998
|20
|54
|5975
|24.05.1998-23.05.1999
|20
|55
|5975
|24.05.1999-08.09.1999
|Yok
|56
|5975
|09.09.1999-30.09.2008
|Yok
|58
|7000
"SİYASET ÜSTÜ BİR BAKIŞ AÇISIYLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.
Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 ayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:
"Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."
Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ