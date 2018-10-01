Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı 4 muhalefet partisinin gündeminde olan erken emeklilik yasasında. Muhalefet partilerinin teker teker emeklilikte yaşa takılanları gündemlerine alıyor. Meclis'te çoğunluğu sağlayan 4 parti önergelerini hazırlamış durumda. 1 Ekim'de yani bugün Meclis'in açılmasının ardından konunun daha yoğun bir şekilde gündeme gelesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya yanıt verdi. İşte emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan son açıklamalar...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN MUHALEFET PARTİLERİ HAREKETE GEÇTİ (ERKEN EMEKLİLİK YASASI)

Emeklilikte yaşa takılanlar için 4 muhalefet partisinin ayrı ayrı hazırladıkları önergelerle konu gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif, MHP’den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırladığını vurguladı. Erdem’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde. Meclis’te grubu bulunan dördüncü muhalefet partisi HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın da konuyla ilgili yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, geçen hafta yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hangi partiden gelirse gelsin destekleyeceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlar sorusuna, "Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maliyeti dikkate almak lazım" şeklinde yanıt verdi.

"SİYASET ÜSTÜ BİR BAKIŞ AÇISIYLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.

Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 ayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."

Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.

KİM KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?

Muhalefet partilerinin hazırladığı önergeler yasalaşırsa yaş ve gün hesaplamalarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

ERKEK İşe başlama tarihi Sigortalılık Yaş Prim günü 09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000 09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000 24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000 24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075 24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150 24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225 24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300 24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375 24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450 24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525 24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600 24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675 24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750 24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825 24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900 24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975 09.09.1999-30.09.2008 Yok 60 7000

TEKLİF BU HALİYLE YASALAŞIRSA KADINLAR 38 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

KADIN İşe başlama tarihi Sigortalılık Yaş Prim günü 01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000 01.04.1981-08.09.1981 20 38 5000 09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000 24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000 24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075 24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150 24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225 24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300 24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375 24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450 24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525 24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600 24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675 24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750 24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825 24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900 24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975 24.05.1999-08.09.1999 Yok 56 5975 09.09.1999-30.09.2008 Yok 58 7000

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