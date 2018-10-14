Prim gün süresini doldurmuş fakat yaş şartını sağlayamadıkları gerekçesi ile emekli olma hakkı kazanamayan çok sayıda vatandaş, TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerin ardından emekli olacakları günün hayalini kuruyor. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve art arda gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler, emeklilik hayali kuran vatandaşları umutlandırdı. İşte EYT'de son durum ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tüm detaylar...

EYT TEKLİFİNE DAİR DETAYLAR

Muhalefet partilerinin tekliflerinde, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanların, 5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış bulunan sosyal güvenlik kanunları hükümlerine göre gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşulunu yerine getirenlerin yaşı beklemeksizin emekli edilmeleri öngörülüyor. Teklifler bu şekilde yasalaştığı takdirde, 1989 yılında 18 yaşında işe giren bir kadın 2019 yılında 38 yaşında emekli olabilecek. 1989’da 18 yaşında işe giren bir erkek de 2024 yılında 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FLAŞ EYT AÇIKLAMASI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi verdiklerine, ilgili komisyonun olağanüstü toplanmasını istediklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde bu konuyu Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu konuda hangi partinin samimi, hangisinin samimi olmadığının, ak ile karanın Genel Kurulda görüleceğini dile getirdi.

EYT MHP'NİN DE GÜNDEMİNDE

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da emeklikte yaşa takılanlarla ilgili kendisine yönetilen soruya, "Bu konuyla ilgili bizim de kanun teklifimiz var. Bu konuyla ilgili hükümetin de çalışması var. Ortak karar haline gelirse biz destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların bu sorundan kurtulması, bizim seçim vaatlerimiz arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

KALIN'DAN AÇIKLAMA: KABİNENİN GÜNDEMİNDE YOK

EYT'liler ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi." ifadesini kullanarak "Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ