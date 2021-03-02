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Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri araştırılıyor. 2021 yılında da en çok merak edilen konulardan biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar oldu. AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

Pirim süresi dolmuş ancak emeklilik yaşına ulaşamamış vatandaşların gündeminde 2021 yılında da Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni gelişme var mı? sorusu var. Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca vatandaş 2021 EYT gelişmelerini takip ediyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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