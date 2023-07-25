Emekli maaşlarına ek zam son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 7 bin 500 TL'ye yükselen emekli maaşlarına Temmuz zammı geldi. TÜİK tarafından 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına refah payı eklenerek emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Emeklilerin gözü "Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi, yüzde kaç artacak?" sorusuna yanıt ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 2023 emekli maaşlarına ek zam düzenlemesindeki son durum...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."