Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları ne? 2026 ÖTV'siz araçlar marka ve model listesi
ÖTV'siz araç düzenlemesinde 2026 yılı için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te görüşülen yeni yasa teklifiyle birlikte yüzde 40 engelli bireylere ÖTV muafiyeti yolu açılırken, araç alımında uygulanacak yeni limitler ve yerli üretim şartı gündeme damga vurdu. "ÖTV'siz araç kimler alabilir?", "Hangi modeller muafiyet kapsamında?" ve "Emeklilere ÖTV'siz araç verilecek mi?" soruları milyonlarca kişi tarafından araştırılırken, güncellenmesi beklenen ÖTV'siz araç listesi de merak konusu oldu. İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi...
ÖTV’siz araç almak isteyen vatandaşlar için kritik bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni teklif kapsamında, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip bireylerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi planlanırken, mevcut sistemde önemli değişiklikler öngörülüyor. Özellikle engelli araç alım şartları, güncellenen üst fiyat limiti ve yerli üretim kriteri ile yeniden şekillenirken, “ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi” vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde hem araç tercihleri hem de başvuru koşulları önemli ölçüde değişecek. İşte ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar listesi ile emekli ve engelli ÖTV'siz araçları...
ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 SON DURUM NE?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.
Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.