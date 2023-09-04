Emel Sayın'dan nostaljik paylaşım: Meğer ne güzelmişim
Emel Sayın, yıllar öncesini yâd etti. Gençlin yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Sayın, "Meğer ne güzelmişim" ifadelerini kullandı
Müzik çalışmalarının yanı sıra rol aldığı filmlerle de ışıltılı bir kariyer edinen Emel Sayın, yıllar öncesini andı.
Gençlik dönemlerinde çekilen bu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Emel Sayın, gönderisine "Meğer ne güzelmişim" notunu düştü.
Emel Sayın'ın kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafına; Filiz Akın, Serkan Altunorak, Ali Sunal, Onur Büyüktopçu, Seda Sayın ve Göksel gibi ünlü isimler yorum yaptı. Sayın'a "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları yağdı.
Fotoğraflar: AA, Instagram, DHA