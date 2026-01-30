Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Emel Sayın'ndan “Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür”

        Emel Sayın'ndan “Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür”

        Zorlu PSM, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkı iki farklı sahnede iki romantik buluşmayla karşılıyor. Turkcell Sahnesi'nde Emel Sayın "Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür" programında büyük aşklara ve ortak hatıralara ses verirken %100 Studio'da Bergüzar Korel, "Hatırladıkça" adlı programıyla şarkıları hikâyelere dönüştüren samimi ve duygusal bir performans sunacak

        Giriş: 30.01.2026 - 00:30
        Emel Sayın'dan "Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür"
        EMEL SAYIN ''AŞK ŞARKILARIYLA BİR ÖMÜR'' // 14 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

        14 Şubat Sevgililer Günü’nde Türk sanat müziğinin efsanesi ve Yeşilçam’ın zarafet simgesi Emel Sayın, “Bak Yeşil Yeşil”, “Rüyalar Gerçek Olsa”, “Mavi Boncuk”, “Feride” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla “Aşk Şarkılarıyla Bir Ömür” programıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

        Bir ömre yayılan büyük aşkların, kalbe dokunan melodilerin ve kuşaklar boyunca hatırlanan eserlerin bir araya geldiği bu özel gece, Sevgililer Günü’nü klasikleşmiş duygularla yeniden hatırlatıyor. Emel Sayın’ın zamansız sesiyle şekillenen bu buluşma, aşkı nostaljiyle değil, yaşayan bir hafıza olarak Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyor.

        BERGÜZAR KOREL “HATIRLADIKÇA” // 14 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00

        Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek Hatırladıkça, klasik bir konser akşamının ötesinde, müziği bir anlatım diline dönüştüren özel bir performans sunuyor. Bergüzar Korel bu sahnede şarkıları yalnızca söylemiyor, onları bir kalpten diğerine aktarıyor.

        Oyunculuk kariyeri boyunca hikâyelerin izini süren Korel, bu özel Sevgililer Günü gecesinde çocukluğumuza, gençliğimize, ilk heyecanlarımıza ve yarım kalmış cümlelerimize eşlik eden şarkıları yeniden hatırlatıyor. Büyük efektlerin değil duygunun, hızın değil nefes almanın merkezde olduğu bu buluşma, izleyiciyi iki saatliğine Zorlu PSM’de 14 Şubat akşamı hayatın karmaşasından uzaklaştıran, sade ama güçlü bir paylaşım alanı yaratıyor.

        #Bergüzar Korel
        #Zorlu PSM
        #emel sayın
        #Sevgililer Günü
