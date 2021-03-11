"Zenginler" ve "ünlüler" için seçkin bir uygulama olarak bilinen Raya’ya üye olabilmek için başvuru sahiplerinin komite tarafından onaylanması gerekiyor.



Londra'da yaşayan Clarke, geçen yaz film yapımcısı Tom Turner ile birlikteydi, ancak şimdi yalnız olduğu biliniyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Flört bulmak karantinadayken zordu ama bazı arkadaşlar Emilia'yı Raya'ya girmeye ikna etti. O da bir göz atmayı kabul etti" dedi.