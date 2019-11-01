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HaberlerDünyadanGame of Thrones'ta masada unutulan kahve bardağının sahibi açıklandı - Magazin haber

Game of Thrones'ta masada unutulan kahve bardağının sahibi ortaya çıktı

Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke, çekim sırasında masada unutulan ve sosyal medyada günlerce konuşulan kahve bardağının kime ait olduğunu açıkladı

Emilia Clarke, Game of Thrones

Game of Thrones 8. sezon, 4. bölümünde, masanın üzerinde unutulan kahve bardağı dikkatli seyircilerin gözünden kaçmamış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

 

Dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, katıldığı Jimmy Fallon’un televizyon programında, kahve bardağı hatasının ardındaki sorumlunun kimliğini açıkladı.

Kahve bardağını çekim esnasında masada unutmakla suçlanan Clarke, bardağı masanın üzerinde bırakanın aslında Lord Varys’i canlandıran rol arkadaşı Conleth Hill olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

“Geçenlerde Emmy Ödül Töreni öncesi bir parti yapmıştık ve o sahnede benim yanımda oturan, Varys’i canlandıran Conleth (Hill) beni kenara çekip dedi ki, ‘Emilia, sana bir şey söylemem gerekiyor canım. Kahve bardağı benimdi.’ Onundu! Conleth’in kahve bardağıydı! Öyle dedi.”

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