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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Emin Alper'den ilk tiyatro oyunu: 'Öteki'

        Emin Alper'den ilk tiyatro oyunu: 'Öteki'

        Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı zamansız eseri Emin Alper'in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. 12 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'de prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:40
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        Emin Alper'den ilk tiyatro oyunu: 'Öteki'
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        Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’ yeni yılda ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansının; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla birleştiği oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşmeye hazırlanıyor.

        Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu size sorduracak oyun, 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de prömiyerini gerçekleştirecek.

        Farklı uyarlaması ve sahne deneyimi ile özgün bir kara komedi sunacak ‘Öteki’ oyunu sezon boyunca Maximum Uniq Hall, Zorlu PSM, CKM ve DasDas’ta sahnelenmeye devam edecek.

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        #Emin Alper
        #Öteki
        #Dostoyevski
        #Maximum Uniq Hall
        #tiyatro
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