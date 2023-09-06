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        Haberler Spor Futbol Emin Bayram, Westerlo'ya kiralandı: Galatasaray ayrılığı açıkladı - Futbol Haberleri

        Emin Bayram, Westerlo'ya kiralandı: Galatasaray ayrılığı açıkladı

        Galatasaray, genç stoperi Emin Bayram'ın Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:23
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı
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        Galatasaray, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı. Genç savunmacı sezon sonuna kadar Belçika ekibinde forma giyecek. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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