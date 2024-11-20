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        Haberler Objektife Takılanlar Emina Jahovic: Hayatımı yaşıyorum - Magazin haberleri

        Emina Jahovic: Hayatımı yaşıyorum

        Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" sözleri hakkında değerlendirmede bulundu; "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 08:10 Güncelleme: 20.11.2024 - 08:11
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emina Jahovic, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, albüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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        "KADIN VE ERKEK GÜÇLÜ OLMALI"

        Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi ve "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence" ifadelerini kullandı.

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        Oyunculukla ilgili de konuşan şarkıcı; "Şu an müzikle ve çocuklarla ilgileniyorum, yeterli. Şu an zamanım yok" açıklamasını yaptı.

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        Emina Jahovic ayrıca Türkçe albüm sorularına; "Türkçe sözleri derinden yazamıyorum. Cover şarkısı olabilir. Mabel Matiz'i seviyorum oradan şarkı olabilir" karşılığını verdi.

        #Emina Jahovic
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