Emina Jahovic: Hayatımı yaşıyorum
Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" sözleri hakkında değerlendirmede bulundu; "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence"
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emina Jahovic, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, albüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
"KADIN VE ERKEK GÜÇLÜ OLMALI"
Emina Jahovic, Gökçe Bahadır'ın; "Bazı erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor" şeklindeki sözlerini değerlendirdi ve "Ben kendi hayatımı yaşıyorum. İkisi de güçlü olması lazım bence" ifadelerini kullandı.
Oyunculukla ilgili de konuşan şarkıcı; "Şu an müzikle ve çocuklarla ilgileniyorum, yeterli. Şu an zamanım yok" açıklamasını yaptı.