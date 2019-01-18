Emina Jahovic: Hiç bu kadar mutlu olmamıştım

Sevgilisi Saadettin Saran’la aşklarına dolu dizgin devam eden Emina Jahovic, önceki gün Etiler’de arkadaşıyla yemek yedi. Çocuklarıyla kar tatiline gitmeye hazırlanan Jahovic, Saran’la barışması hatırlatılınca, "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" dedi