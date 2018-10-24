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Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Emina Jahovic'in, işadamı Sadettin Saran ile Bebek ve civarında gizlice buluştuğu yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.