Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a yeni dava

KALAN ÖMRÜNÜN HESAPLANMASINI İSTEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Jahovic, bilirkişi heyetinin istatistiksel ölüm tablosu üzerinden kendi bakiye ömrünü (ortalama yaşam süresini) hesaplamasını talep etti. Sırp şarkıcı, bu süre boyunca aracın tüm giderlerinin Mustafa Sandal tarafından karşılanmasını, bunun kabul edilmemesi durumunda ise kendisine emsal bir araç satın alınmasını istedi. Davanın görülmesine önümüzdeki haftalarda başlanacak.