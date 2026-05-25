        Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a yeni dava - Magazin haberleri

        Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a yeni dava

        Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın kiralık aracını geri aldığını iddia ederek dava açtı. Kalan ömrünün hesaplanmasını isteyen Jahovic, yaşamı boyunca tüm araç masraflarının Sandal tarafından karşılanmasını veya kendisine yeni bir araç alınmasını talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 19:06 Güncelleme:
        2008 yılında nikâh masasına oturan ve Yavuz ile Yaman adında iki çocuğu bulunan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

        Çiftin boşanma protokolünde; Beykoz’daki evlerinin satılarak 2 milyon dolarının Emina Jahovic’e verilmesi, 500 bin dolarının ise çocukların eğitimine harcanması maddeleri yer alıyordu. Ayrıca Mustafa Sandal’ın eski eşine nafaka ödemesi, otomobil kiralaması ve Sırbistan’dan bir ev alması kararlaştırılmıştı.

        Sabah'ta yer alan habere göre; Emina Jahovic, eski eşinin boşanma protokolüne aykırı davrandığı gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Şarkıcı, Sandal’ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia etti.

        KALAN ÖMRÜNÜN HESAPLANMASINI İSTEDİ

        İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Jahovic, bilirkişi heyetinin istatistiksel ölüm tablosu üzerinden kendi bakiye ömrünü (ortalama yaşam süresini) hesaplamasını talep etti. Sırp şarkıcı, bu süre boyunca aracın tüm giderlerinin Mustafa Sandal tarafından karşılanmasını, bunun kabul edilmemesi durumunda ise kendisine emsal bir araç satın alınmasını istedi. Davanın görülmesine önümüzdeki haftalarda başlanacak.

        DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

        Jahovic, geçtiğimiz yıl da Sandal'ın Sırbistan'dan kendisine ev almayarak sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmıştı. Kira bedellerini kendisinin karşıladığını belirten şarkıcı, eski eşi hakkında icra takibi başlatmıştı.

        Mustafa Sandal’ın icranın iptali için açtığı dava ise geçen ay sonuçlandı. Mahkeme, Emina Jahovic'in icra takibini haklı bularak ünlü popçunun itirazını reddetti ve protokole uygun şekilde Sırbistan’dan ev almasına hükmetti.

        "YALAN HABER" DEMİŞTİ

        Sandal, geçtiğimiz yıl "Nafakanı neden ödemiyorsun?" eleştirilerine, 3 Aralık 2025'te ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak yanıt vermişti. Emina Jahovic ise bu paylaşıma "Yalan haber" diyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

