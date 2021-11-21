10 YILLIK EVLİLİK 2018'DE BİTMİŞTİ

Yama ve Yavuz adında iki çocuğu bulunan şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2018'de 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic'in bu hamlesi Sandal'ı kızdırmış ve ünlü şarkıcı da eski eşine her ay ödedi 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı.