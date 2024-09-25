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        Haberler Dünya Diplomasi Emine Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür | Dış Haberler

        Emine Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 22:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:16
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        Emine Erdoğan'dan Jill Biden'a teşekkür
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        Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a teşekkür etti.

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        #Emine Erdoğan
        #Jill Biden
        #haberler
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