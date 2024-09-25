Emine Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür

Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a teşekkür etti.