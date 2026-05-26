Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 21:40 Güncelleme:
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Merhametin ve paylaşmanın en güzel haliyle hayat bulduğu bu mübarek günlerin, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum kardeşlerimiz için barışa ve kurtuluşa vesile olmasını diliyorum" dedi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ