Emine Erdoğan, New York'ta çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için güç birliği çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio’nun ev sahipliğinde BM’de düzenlenen “Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü"nü anma programına katıldı.

Bio’nun özel davetine icabet eden Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek dehşet verici eylemlerin son bulması için güç birliği yapmalıyız." dedi.

Emine Erdoğan, "Evlatlarımızın iyiliği için mücadele eden yüce gönüllü insanlarla geçen her anın, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini, yüreğimin en derininde hissediyorum." diye konuştu.

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"Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana gelebilmesi dahi, vicdanlarda onulmaz yaralar açıyor." diyen Erdoğan, çocukların maruz kaldıkları sömürünün, onların hayatını ömür boyu etkilediğini dile getirdi.

Emine Erdoğan, New York'ta “Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü"nü anma programına katıldı https://t.co/Xnw8i01XHk pic.twitter.com/tuJpFJDZsw — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 20, 2023

Emine Erdoğan, "Bu insanlık suçu, kötü huylu bir tümör misali, ne yazık ki bütün toplumlarda ve dünyanın her yerinde gün geçtikçe yükseliyor, dahası organize bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.