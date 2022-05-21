Emine Erdoğan, Türk mutfağı atölyesine katıldı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Balıkesir Gastronomi Festivali"nde, Türk mutfağı yemek atölyesine katıldı.

Emine Erdoğan, Edremit ilçesinde Güre Sahili'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası ve festivalin açılış töreninin ardından eski zeytinyağı fabrikasının bahçesinde hazırlanan mutfak bölümüne geçerek, ünlü şefler ve yöre kadınlarıyla sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle yemek yaptı.

Erdoğan, buradaki kurulan ilk mutfakta şef Ömür Akkor ve fırıncı Fatma Erdil ile Savaştepe'nin "seferberlik çöreği"nin hazırlanmasına eşlik etti. Erdil'e mikrofon uzatan Emine Erdoğan, geçmişi savaş dönemine dayanan ve uzun süre bayatlamama özelliğine sahip çöreğin tarifini aldı, hikayesini dinledi.

Hazırlanan çöreğin helva ve salçayla tadına bakan Erdoğan, bu lezzetin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği çağrısında bulundu.

ERDOĞAN "HIRÇİKLİ BULGUR KÖFTESİ" YAPTI

Daha sonra Emine Erdoğan, yan mutfakta şef Asuman Kerkez ve çiftçi Nuray Bozdağ'la, Malatya yöresine ait kurutulmuş salata kabuklarıyla yapılan "hırçikli bulgur köftesi"ni yuvarladı.

Emine Erdoğan'ın köfteyi kendi usulüne göre yuvarlaması, şef Asuman Kerkez'in ilgisini çekerken, Erdoğan da yemeğin yapımı sırasında "atıksız mutfak" konusuna değindi.

Buradaki etkinlik sırasında şef Kerkez, Türkiye'nin buğday çeşitleri hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

ERDOĞAN'DAN "KÖK SEBZE BÖREĞİ"NE TAM NOT

Yemek etkinliğinin son bölümünde ise şef Mehmet Yalçınkaya ve market sahibi Emine Keskin'in mutfağına geçen Emine Erdoğan "kök sebze böreği"ni sardı. Yapımı oldukça zahmetli olan böreği, tarifine uygun şekilde yapan Erdoğan, Emine Keskin'den tam not aldı.

Emine Keskin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul tarafından gönderilen "Kepsut kilimi"ni Emine Erdoğan'a hediye etti.

Şeflere eşlik eden kadınların yöresel kıyafetleriyle katıldığı Türk mutfağı atölyesi renkli görüntülerle tamamlandı.

Buradaki programın ardından Emine Erdoğan, yakındaki bir site sakininin kahve teklifini geri çevirmedi. Evin bahçesinde kendisine ikram edilen kahveyi içen Erdoğan, site sakinleriyle bir süre sohbet etti.

TÜRK MUTFAĞI STANDLARI GEZİLDİ

Emine Erdoğan, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerle Güre Sahili'ndeki Türk mutfağı stantlarını gezdi.

Yöresel ve geleneksel yemeklerin yanı sıra sokak lezzetlerinin de tanıtıldığı stantları tek tek gezen, bazı ürünlerin tadına bakan Erdoğan, stant görevlilerinden yemeklerin yapımına ilişkin bilgi edindi.

Balıkesir'in meşhur zeytinyağı, peynir, bal gibi coğrafi işaretli ürünlerinin de yer aldığı stantlarda program boyunca davetlilere ikramlıklar verildi.

"Atıksız mutfak" ve yöresel kıyafetler ile Kaz Dağları'nın bitkileriyle yapılan sabun, sirke, çay, şampuan gibi ürünlerin bulunduğu stantlar da davetlilerden ilgi gördü.

Stant gezisi sırasında Emine Erdoğan, festival alanında bulunan vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu arada programlar kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan ve Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının da tanıtımı gerçekleştirildi.