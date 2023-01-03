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Emine Jahovic aşık oldu!

Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı. Jahovic, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile birliktelik yaşıyor

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  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    2018'de boşandığı Mustafa Sandal ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, aradığı mutluluğu buldu. Jahovic, gönlünü kreatif direktör Ljubomir Dorontic'e kaptırdı.
  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    Çift, yeni yılı İstanbul'da karşılarken aşklarını ilan etti. Jahovic, "2023 başlasın" dedi. 
  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    "HERKES MUTLU OLSUN"

    Jahovic geçtiğimiz haftalarda Bebek'te objektiflere yansıdı. Eski eşi Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Sırp şarkıcıya, geçtiğimiz günlerde "Erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" şeklindeki sözlerinin hatırlatılmıştı. Jahovic, konuyla ilgili "Beni karıştırmayın artık gerçekten nafakayı umursamıyorum. Ben de bıraktım artık. Herkes mutlu olsun" diye konuşmuştu.
  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    "2023'E NEGATİF KONULARLA GİRMEK İSTEMİYORUM"

    Açıklama sonrası "Mustafa Sandal'dan tepki geldi mi?" şeklindeki soruya "Yok, iyiyiz. 2023'e bu negatif konularla girmek istemiyorum. Her şey çok güzel olacak" yanıtını vermişti.
  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    "BEN OĞULLARIMI ÖYLE YETİŞTİRİYORUM"

    Emina Jahovic, "Erkek adam gibi davranmalı" şeklindeki sözlerinin sert bir açıklama olduğu ifade edilmesi üzerine konuyla ilgili şunları söylemişti:

    Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden 'Adam gibi adam olsunlar' derim. Her zaman düşünürüm, benim ağabeyim, babam herkes öyle. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum.
  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    "BOŞANMA BİRAZ DAHA FARKLI OLSAYDI İYİ OLURDU"

    Jahovic, "Mustafa Sandal ile boşanma sonrası sizin için zor oldu mu, maddi olarak yıprandınız mı?" sorusuna, "Yok, yıpranmadım çok fazla. İyiyim, mutluyum ben her türlü" cevabını verdi. Şarkıcı, "Boşanma süreci istediğiniz gibi mi olmadı?" sorularına ise, "Yani, biraz daha farklı olsaydı daha iyi olurdu. Gerçekten artık onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Tamamen kapattım" yanıtını vermişti.
  • Emine Jahovic aşık oldu! İşte yeni sevgilisi - Magazin haberleri

    "ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

    Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında yaşanan nafaka konusu hakkında konuşmuştu. Jahovic, muhabirlerin, "Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?" sorusuna "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek hemcinslerini savunmuştu.

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