"BEN OĞULLARIMI ÖYLE YETİŞTİRİYORUM"



Emina Jahovic, "Erkek adam gibi davranmalı" şeklindeki sözlerinin sert bir açıklama olduğu ifade edilmesi üzerine konuyla ilgili şunları söylemişti:



Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden 'Adam gibi adam olsunlar' derim. Her zaman düşünürüm, benim ağabeyim, babam herkes öyle. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum.