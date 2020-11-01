İHA

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesinde ise yapılan arama çalışmalarında 62 yaşındaki Emine teyze ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı.

Enkazdan çıkarılan Emine teyze torununun bulunduğu alanı ekiplere tarif etmiş ve ardından da ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Aynı enkazın altında Emine teyzenin kocasının da bulunduğu öğrenilirken, gece saatlerinde Emine teyzenin torunu Çınar Eren’den acı haber geldi. İHA'nın haberine göre; ekipler, enkaz yığınlarının arasında Çınar Eren’in cansız bedenine ulaştı.