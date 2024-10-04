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        Haberler Dünyadan ABD'li rapçi Eminem dede oluyor! ABD'li rapçinin kızı Hailie Jade bebek bekliyor - Magazin haberleri

        Eminem dede oluyor

        Eminem'in kızı Hailie Jade, bebek bekliyor. ABD'li rapçi, dede olacağı haberini ise yeni şarkısı 'Temporary'nin klip çekiminde aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:51
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        Sahne adıyla 'Eminem' olarak tanınan Marshall Bruce Mathers, yeni şarkısı 'Temporary' için çektiği müzik videosunda kızı Hailie Jade’den müjdeli bir haber aldı.

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        ABD'li rapçi, yeni şarkısı 'Temporary'nin klip çekimleri sırasında aldığı müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

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        Kızı Hailie Jade, videonun sonunda babasına 'Büyükbaba' yazılı bir forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek hamile olduğunu söyledi.

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        Videoda Eminem'in büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü. Ardından büyük bir sevinç yaşayan Eminem kızına sarıldı.

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        Eminem'in video klibinde ayrıca kızının düğünü de dâhil olmak Hailie Jade ile hayatındaki kesitlere de yer verildiği görüldü.

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        Öte yandan Eminem'in kızı Hailie Jade, mayıs ayında Evan McClintock ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü rapçinin Hailie'nin yanı sıra; Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.

        #Eminem
        #Hailie Jade
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