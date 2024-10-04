Eminem dede oluyor
Eminem'in kızı Hailie Jade, bebek bekliyor. ABD'li rapçi, dede olacağı haberini ise yeni şarkısı 'Temporary'nin klip çekiminde aldı
Sahne adıyla 'Eminem' olarak tanınan Marshall Bruce Mathers, yeni şarkısı 'Temporary' için çektiği müzik videosunda kızı Hailie Jade’den müjdeli bir haber aldı.
ABD'li rapçi, yeni şarkısı 'Temporary'nin klip çekimleri sırasında aldığı müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
Kızı Hailie Jade, videonun sonunda babasına 'Büyükbaba' yazılı bir forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek hamile olduğunu söyledi.
Videoda Eminem'in büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü. Ardından büyük bir sevinç yaşayan Eminem kızına sarıldı.
Eminem'in video klibinde ayrıca kızının düğünü de dâhil olmak Hailie Jade ile hayatındaki kesitlere de yer verildiği görüldü.
Öte yandan Eminem'in kızı Hailie Jade, mayıs ayında Evan McClintock ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü rapçinin Hailie'nin yanı sıra; Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.