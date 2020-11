Emir Dilaver: Geçmişimde Türklük vardır

Hırvatistan 1. Lig takımlarından Dinamo Zagreb’ten transfer edilen stoper oyuncu Emir Dilaver, Çaykur Rizespor’a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, transfer sürecinin GNK Dinamo Zagreb’in iç sorunları nedeniyle geciktiğinin de altını çizdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Dinamo Zagreb’in değil Rizespor’un teklifini kabul ettiğini ifade eden Dilaver “Aslında buraya gelmeyi bende çok istedim. Hoca ile konuşmuştum. Dinamo’da ki bazı iç sorunlar nedeniyle gelememiştim. Bazı oyuncular ile araları kötüydü, ayrılma ayrılmama durumu vardı. Bana da yeni bir sözleşme önerdiler ama orada çok güzel 2 yıl geçirdim ben. 2 tane lig şampiyonluğu kazandım. Avrupa’da çok iyi maçlar oynadım aynı zamanda. Çok keyifliydi ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyordum. O yüzden buraya gelmeyi bende çok istedim. Biraz gecikmeli, biraz zor oldu. Tamamen orada ki iç sıkıntılardan dolayı transferim birazcık uzadı. Ama buradayım ve çok mutluyum” dedi.

"GEÇMİŞİMDE TÜRKLÜK VARDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. BUNDAN DA GURUR DUYUYORUM"

Adı ve soyadı Türk ismi olan Emir Dilaver, Bosna’dan savaş esnasında Avusturya’ya taşındıklarını, ailesinde Osmanlı Dönemi’nden gelme bir Türklük olduğunu düşündüğünü ve bununla gurur duyduğunu dile getirerek “İsmim Türk ismi; hem Emir hem de Dilaver. Bosna’dan geliyorum. Bosna asıllıyım. Orada doğdum. Savaş çıktığında ben çok küçüktüm ve Avusturya’ya taşınmak zorunda kaldık. İsmimden dolayı gurur duyuyorum, aynı zamanda bir Türklük olduğundan da eminim. Çünkü Osmanlı Dönemi’nde de aile geçmişimde bir Türklük vardır diye düşünüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Avusturya’ya gittik daha sonra ve orada aslında her şey çok güzel gidiyor. Uzun yıllardır orada yaşıyoruz ve şu an her şey keyifli geçiyor. Kardeşimin de yeni bir oğlu oldu, benim de yakında bir çocuğum daha olacak. Hayatım şu anda orada. Avusturya’da olmaktan da çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Taraftarların kendisine olan ilgisinin hoşuna gittiğini dile getiren Emir Dilaver, takım halinde hareket ettikleri zaman başarılı olduklarının da altını çizdi. Dilaver “Taraftarların benden hoşnut olması beni çok mutlu etti. Bende burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sürekli bana destek mesajları gönderiyorlar. Savunmayı aslında ben bir bütün olarak görüyorum. Savunma oyuncuları olarak takım halinde hareket ediyoruz ve iniş çıkışlar olmadığı zaman, kompakt bir şekilde savunma yaptığınız zaman bunu başarıyorsunuz. Biz aslında busene ki takımda şimdiye kadar bunu başardık. Özellikle burada kalecimize bir parantez açmak gerekir. Gökhan gerçekten çok yardımcı oluyor bize. Diğer partnerlerim olsun Meriah, Moroziuk, Melnjak, onlar da çok kaliteli oyuncular. Bu takımda üzerine düşen görevi herkes çok iyi yapıyor. 6 numaralarla ve kalecimiz ile çok iyi bir iletişimimiz var ama bütün iş aslında takım savunmasında bitiyor diyebilirim” dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU OLMASAM DA EN AZINDAN AKILLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Dilaver 22 Kasım’da Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinerek “Falcao çok iyi bir golcü olabilir ama Süper Lig’de çok kaliteli oyuncular var. Bu zamana kadar oynadığımız rakiplerde Kayode’yi sayabiliriz mesela, Sivasspor'da çok iyi bir oyuncuydu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmasam da en azından akıllı olduğumu düşünüyorum. En azından maçlardan önce bütün forvetlerin görüntülerini izliyorum. Onların neler yaptığını, nerelere hareketlendiğini, nasıl bir sitilleri olduğuna mutlaka bakıyorum ve kendi artılarımı da bu doğrultuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu sayede savunma yapmaya çalışıyorum ve şuana kadar da işe yaradı gibi gözüküyor ve bu doğrultuda da devam edeceğim. Bireysel anlamda gerçekten çok yetenekli oyuncular var bu ligde ve aşağı yukarı her takımda çok iyi hücum oyuncusu bulabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Karşılaşma esnasında takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde oluğu için işinin kolaylaştığını dile getiren Dilaver “Tek bir forveti benimle ilişkilendirmemek lazım. Bizim takımda 6 numaralarımız Abdullah Durak olsun, Donsah olsun, ya da benim partnerim savunmada Meriah olsun, biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için karşımızda bir forvet olduğunda saha içerisinde sürekli konuşarak, iletişim halinde olarak kimin kimi kontrol edeceğini sürekli konuştuğumuz için daha kolay oluyor. 6 numaralarımıza da bir parantez açmak gerekiyor, onlar da gerçekten benim işimi çok kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.