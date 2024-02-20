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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Delibaş'ın babasından olay açıklamalar: Pisliklerini anlatacağım! - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Delibaş'ın babasından olay açıklamalar: Pisliklerini anlatacağım!

        Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş için babasından canlı yayında olay açıklamalar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:12
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        Olay sözler: Pisliklerini anlatacağım!
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        Beyaz TV'ye konuşan Murat Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk." dedi.

        Murat Delibaş, sözlerine, "Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler." ifadeleriyle devam etti.

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        Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba için dikkat çeken sözler kullanan Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

        Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" sözlerini sarf etti.

        Beşiktaş taraftarları, arkadaşlık uygulaması Bumble üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

        Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." açıklamasını yaptı.

        Yollar ayrıldı

        Beşiktaş, yaşanan bu sürecin ardından Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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        Yüz onayı gerekiyor

        Ayrıca, Emirhan'ın bu açıklaması yeterince inandırıcı bulunmadı.

        Yapılan incelemelerde Bumble adlı flört sitesinin yüz onayı olmadan profil fotoğrafı koydurmadığı da gelen arasında.

        Siyah-beyazlı takımın da bu yüzden hesabı doğru kabul ettiği varsayılıyor.

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