        Emirhan İlkhan geri döndü! - Futbol Haberleri

        Emirhan İlkhan geri döndü!

        Emirhan İlkhan, sakatlığının ardından Torino formasıyla İtalya Kupası'nda sahaya çıktı. Modena karşısında ikinci yarıda oyuna giren genç futbolcu, galibiyeti getiren golün hazırlığını yaptı ve performansıyla beğeni topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 22:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:30
        Emirhan İlkhan geri döndü!
        Torino'da geçtiğimiz sezonu yaşadığı şanssız sakatlıkla kapatan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi ile yeni sezondaki ilk maçına İtalya Kupası'nda çıktı.

        Torino'nun İtalya Kupası 1. Turu'nda Modena ile oynadığı ve 1-0 kazanarak turladığı maçta ikinci yarıda oyuna giren Emirhan, 50. dakikada golü getiren pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Orta alandan kaptığı topla hızla ceza alanına kat eden genç futbolcunun sert vuruşu kaleciden dönerken Vlasic tamamladı ve galibiyeti getirdi.

        Emirhan performansıyla taraftarların da beğenisini toplarken Torino'ya yakın ToroNews, "Orta sahayı değiştirebilecek bir dönüş" yorumunu yaptı.

        Torino, Serie A'daki ilk maçında 25 Ağustos'ta Inter deplasmanına çıkacak.

