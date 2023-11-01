Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı: 71 - BCF Elfic Fribourg: 62 MAÇ SONUCU
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg ekibini 71-62 yendi.
Bu sonucun ardından Emlak Konut, grubundaki 2'nci galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. kez parkeden yenik ayrıldı.
Emkak Konut, 5. haftada 23 Kasım Perşembe günü deplasmanda Fransa ekibi Roche Vendee Basket ile karşılaşacak.
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: Ervin Koci (Arnavutluk), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)
Emlak Konut: Sehernaz Cidal 20, Jakobsone 11, Smith 7, Wiese 9, Gizem Başaran Turan 3, Berfin Sertoğlu 9, Dordevic 8, Zeynep Gül, Gizem Uca 4
BCF Elfic Fribourg: Fogg 5, Hoppie 15, Jacquot 17, Uro-Nilie 9, Carpreaux 2, Ranisavljevic 14
1. Periyot: 21-3
Devre: 38-19
3. Periyot: 53-49