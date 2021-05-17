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Emlak Vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ödeme süresi ne zaman bitiyor?

Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksiti ay sonunda doluyor. Bu nedenle 'Emlak vergisi ödeme' araması da arttı. Peki, emlak vergisi ödemek için nelere dikkat edilmeli?

Emlak Vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ödeme süresi ne zaman bitiyor?

Emlak vergisi ödeme işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Ay sonunda ödeme süresi dolacak olan emlak vergisini . Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile hiçbir geliri olmayanlar belli koşulların yerine getirilmesi şartıyla ödemiyorlar. Peki, emlak vergisi nasıl ödenir? İşte ayrıntılar

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ev sahibi olan bireylerin, ödemesi gereken vergiler bulunuyor. Özellikle ev vergisi her ev sahibinin ödediği vergi türüdür. Adına evleri olan bireyler, kendilerine belirlenen tutarlarda ev vergilerini yatırması gerekiyor. Ev sahipleri ev vergilerini nasıl ödeyeceğini bilmediğinden, ödeme yollarını araştırabiliyor. Ev vergisi ödemenin bazı yöntemleri tabi ki bulunuyor. Özellikle günümüzde tüm bankalar vergi ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Kişiler internet bankacılığından veya banka şubelerine giderek, ev vergilerini kolayca ödeyebiliyor. Ev vergileri güvenli olarak kurumlar vasıtasıyla ödenebiliyor. Kişiler bazen müsait olmadıklarında, banka mobil uygulamalarından da vergi ödemeleri yapabiliyor.

Ev vergisi de kolayca ödenebilen vergilerin arasında bulunuyor. Kişiler ATM üzerinden de kolayca ev vergilerini ödeyebilir. Ödemeler tamamen güvenli olarak ATM üzerinden gerçekleştirilebilir.

E-DEVLET EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİ ÖDERKEN BUNLARA DİKKAT!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emlak vergisine ilişkin ayrıntıları yazdı;

Emlak vergisi her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Bu yıl emlak vergisi geçen yıla göre yüzde 4.55 oranında artırıldı. Emlak vergisi peşin veya iki taksit halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler mart – nisan – mayıs aylarında, taksitli ödemenin ise birinci taksiti söz konusu dönemde, ikinci taksiti de kasım ayında yapılıyor. Peşin veya birinci taksit ödemesinin ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisi alınmıyor. Yeni emekli olanlar başta olmak üzere, emlak vergisi muafiyetinden yararlanma hakkı bulunanların bu haktan yararlanabilmek için belediyelere başvurmaları gerekiyor. Başvuru sırasında “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” dolduruluyor.

Kanuna göre, hiçbir geliri olmayanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Pandemi dolayısıyla bir yıldır kısa çalışmada veya ücretsiz izinde olan işçiler de emlak vergisi mükellefi durumunda. Bunlardan kısa çalışma ödeneği alanlar ile ücretsiz izinde olup nakdi ücret desteğinden yararlananlar emlak vergisini ödemek zorundalar. Ancak, yılbaşından beri ücretsiz izinde olup nakdi ücret desteğinden yararlanamayan kişiler, başkaca bir gelirleri yoksa emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. Bunun için “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi” doldurarak bağlı bulundukları belediyeye başvurmaları gerekir.

Yeni emekliler, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Bu yıl içinde emekli olanlara gelecek yıldan itibaren vergi muafiyeti uygulanır.

YAZLIK İÇİN VERGİ MUAFİYETİ HANGİ KOŞULDA UYGULANIR?

Emekliler ile hiçbir geliri olmayanlara sağlanan emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması ve tek meskene sahip olması koşulu aranıyor. Birden fazla evi olan veya birden fazla evde hisseye sahip olan emekliler vergi indiriminden yararlanamazlar.

Yılın sadece belli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlıklar için vergi muafiyeti uygulanmıyor. Ancak, son zamanlarda yazlıkların yaz kış kullanılmaya başladığı görülüyor. Yazlığın yaz kış kullanıldığını elektrik, su, kablolu televizyon vs faturasıyla kanıtlamak ve tek meskene sahip olmak şartıyla, vergi muafiyeti için başvuru yapılabilir.


ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERGİ MUAFİYETİ UYGULANMAZ

Emekliler ile dul ve yetimlerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aldıkları aylıktan başka gelirlerinin olmaması gerekir.

EMEKLİ KARI KOCA AYRI AYRI MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için esas olarak evde ikamet edilmesi gerekir. Ancak, evini kiraya verip kendisi de kiralık evde oturanlar da muafiyetten yararlanır. Ayrı ayrı birer evi bulunan emekli karı koca, oturdukları ev için vergi ödemezler. Eşlerden diğerine ait ev kirada ise vergi ödenir, kirada değilse vergi ödenmez.

ARSA ARAZİSİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR

Arsa, arazi, dükkân gibi taşınmazı bulunan emekliler de sahip oldukları tek konut için vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Ancak, söz konusu arsa, arazi ve dükkândan gelir elde etmemeleri gerekir.

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