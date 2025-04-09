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        Haberler Dünya Emmanuel Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz | Dış Haberler

        Emmanuel Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini ifade etti. Macron daha önceki konuşmalarında, Filistin devletini tanımanın kendileri için bir tabu olmadığını belirtmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:13 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:23
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        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini ve bunun haziran ayında eş başkanlık edeceği iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferans kapsamında olabileceğini açıkladı.

        Macron, Mısır’a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi.

        "(Filistin’i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

        Macron, Filistin’i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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        Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan’da Mısır’a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

        Macron, 2024’te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.

        İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa’da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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