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Emmy ödüllü 'Şahsiyet' TV'de ilk kez Show TV'de

47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer’e ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü getiren ve tüm dünyanın gözünü Türkiye’ye çeviren ‘Şahsiyet’ dizisi televizyonda ilk kez Show TV’de izleyiciyle buluşuyor

Emmy ödüllü 'Şahsiyet' TV'de ilk kez Show TV'de
Emmy ödüllü 'Şahsiyet' TV'de ilk kez Show TV'de
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HABERTURK.COM

Fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı ‘Şahsiyet’ sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy’i alan ‘Şahsiyet’ 29 Haziran Salı saat 23.00’te TV’de ilk kez Show TV’de...

İşte Şahsiyet'in Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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