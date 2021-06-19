Emmy ödüllü 'Şahsiyet' TV'de ilk kez Show TV'de 0:00 / 0:00

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Fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı ‘Şahsiyet’ sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy’i alan ‘Şahsiyet’ 29 Haziran Salı saat 23.00’te TV’de ilk kez Show TV’de...

İşte Şahsiyet'in Tanıtımı;