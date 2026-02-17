Emmy ödüllü 'Tehran' dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu

'Tehran' dizisiyle Emmy ödülü kazanan İsrailli yapımcı Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otelde 52 yaşında hayatını kaybetti. İsrail devlet televizyonu KAN, Yunan polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü ve olası bir cinayet ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Yunan basını ise Eden'in dizi çekimleri için bulunduğu Atina'daki otelde hayatını kaybettiğini, boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü.

Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.