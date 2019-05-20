Trabzon'da edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 17 hayat kadını fuhuşla mücadele kapsamında alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İHA'da yer alan habere göre bayanların her biri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten gerekli idari işlem yapılırken denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.