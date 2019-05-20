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Emniyetten baskın: 17 kadın gözaltına alındı!

İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 17 kadın hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı

fuhuş operasyonu

Trabzon'da edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 17 hayat kadını fuhuşla mücadele kapsamında alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İHA'da yer alan habere göre bayanların her biri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten gerekli idari işlem yapılırken denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

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