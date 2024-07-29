Emniyetten sanal alemde 7/24 siber devriye

Yapay zeka teknolojisi, tanınmış kişilerin yüzlerini ve seslerini taklit eden sahte videoların üretiminde kullanılabiliyor.

Bu tür videolar, dolandırıcılar tarafından insanları kandırmak amacıyla hazırlanabiliyor. Dolandırıcılar, sahte videolar aracılığıyla yatırım fırsatları ve kazanç vaatleri sunarak, insanları mağdur edebiliyor.

"KOVİD-19 SALGINI İLE SİBER SUÇLAR ARTTI"

1950'ler ve 1960'larda İstanbul'un ikonik yapıları olan Taksim Meydanı ve Galata Köprüsü'nü vatandaşlara satan "Sülün Osman" gibi dolandırıcılardan, sahte kimlikler sunanlara, saadet zincirleri oluşturanlara ve çeşitli yatırım dolandırıcılıklarına kadar pek çok yöntem zamanla değişti.

REKLAM Günümüzde dolandırıcılar, bu geleneksel yöntemlerin yanı sıra sahte e-postalar ve mesajlarla kişisel bilgileri çalmaya yönelik "oltalama" saldırıları düzenliyor, sahte alışveriş siteleri kuruyor ve yapay zeka kullanarak sahte ses ve görüntülerle kişileri kandırıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, AA muhabirine, yeni nesil suçlarla ilgili tespitlerini ve bununla mücadeleye yönelik çalışmaları anlattı. Şahin, 81 ilde siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri bulunduğunu söyledi. Müdürlüklerin 7/24 esasına göre aktif bir şekilde çalıştığını aktaran Şahin, "Kendi görev alanımız olan ödeme ve bilişim suçları, yasa dışı bahis, çocuk istismarıyla mücadele ve suç gelirleriyle mücadele olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımız ve operasyonel faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Şahin, Kovid-19 salgınının yaşandığı dönemde internetin daha yoğun kullanıldığını belirterek, internet kullanımının yoğunlaşmasının siber suçların artmasına da neden olduğunu söyledi. Bu süreçte insanların internet üzerinden alışveriş yapmaya başladığını ifade eden Şahin, "Bu durum suçluların dikkatini çekti. 'Buradan nasıl bir yol izleyebiliriz' diye bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve farklı suç türleri çıkmaya başladı." dedi. REKLAM Yapay zekanın dolandırıcılığa da alet edildiğine dikkati çeken Şahin, "Dolandırıcılar ünlü bir televizyon programcısının, siyasetçinin röportajını yapay zeka ile değiştirip bunları yatırım vaadiyle insanları dolandırmak için kullanıyor" diye konuştu.

Şahin, "Konuşmaları tamamen manipüle ederek yerine kendi istedikleri metni koyuyorlar, videoya yerleştiriyorlar. Sanki o kişi konuşuyormuş gibi karşı tarafa duyuruluyor. O şahıs eğer güven veren bir insansa, buna aldanıyor vatandaşlar ve o mecraya para gönderiyor ya da onların istediği bilgileri aktarabiliyor." ifadelerini kullandı. Vatandaşların ilgi alanlarına göre karşılarına çıkan sponsorlu reklamlara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, son dönemde rastladıkları bir vakaya ilişkin şunları kaydetti: "Sıklıkla rastladığımız bir durumu anlatalım, öncelikle şüpheliler 8 bin lira yatırmanızı istiyor ve bir hafta sonunda 26 bin lira kazanacağınızı vadediyor. Başta parayı gönderiyorsunuz, birkaç gün içerisinde size 50 dolar değerinde bir parayı iade ediyorlar ve böylece sizin güveninizi kazanıyorlar. Daha sonra yatırımınızın karşılığında 10-20 hatta 50 kat kazanacağınızı söylüyorlar. Daha çok para verdiğinizde size bir ekran hazırlıyorlar. Bu ekranda vatandaş yaptığı yatırımları görüyor, çok güzel kazandığını düşünüyor parayı geri çekmek istediklerinde ise kimseye ulaşamıyor. Sadece yatırdıkları paralar şüphelerinin eline geçmiş oluyor."

"KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLENMESİNE ÖNEM VERİLMELİ" Sosyal medya hesaplarında kişisel bilgilerin gizlenmesinin önemine işaret eden Şahin, vatandaşların internet ortamında bir mağduriyet yaşadığında en yakın kolluk birimine, siber suçlar birimine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları gerektiğini söyledi. Şahin, dolandırıcıların yaş grubu benzeri belirli bir hedefi olmadığını ve her yaş grubundan insanın mağdur olabileceğinin altını çizerek, vatandaşların yeni suç türleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaşılan "Siberay"ı sosyal medya platformlarından takip etmelerini önerdi.