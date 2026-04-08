Emojiler ne diyor, biz ne anlıyoruz? İşte anlamları düşündüğümüzden daha farklı olan emojiler
Her gün onlarca emoji kullanıyoruz ama çoğu zaman ekrandaki küçük simgelere, asıl anlamlarının çok ötesinde duygular yüklüyoruz. Kimi emojiler sözlükte başka bir şeyi ifade ederken, günlük mesajlaşmada bambaşka duyguların, imaların ve alışkanlıkların parçası haline geliyor. İşte sık sık yanlış kullanılan emojiler ve gerçek anlamları
Çimdikleyen el
Bu hareket Türkiye'de, 'birazcık, azıcık' anlamında kullanılsa da aslında bu çimdikleyen bir el anlamını taşıyan emoji.
Kavuşmuş eller
Bu emoji genelde teşekkür etmek veya minneti göstermek amacıyla kullanılıyor. Ancak emojide aslında iki farklı el var ve adı da bu yüzden, 'kavulmuş eller' olarak geçiyor.
Tamam işareti yapan emoji
Türkiye'de daha çok 'unuttum, hay Allah' gibi ifadeler için kullanılsa da aslında bu bir 'tamam' işareti. Emojideki kişi ellerini başının üstüne götürerek, 'tamam' diyor.
Duyma engelli bireyleri gösteren emoji (deaf woman, men)
Bu emoji genelde karşı tarafın işaret edilmesi gibi düşünülüyor ancak işitme engelli bireyleri ifade etmek için çizilen bir emoji.
Eğilen adam-kadın
Bu emoji farklı anlamlarda kullanılıyor; bazen sinir halini bazen de kafa karışıklığını ifade etmek için tercih edilse de aslında bu bir 'eğilen adam (kadın)' emojisi.
Masaj yaptıran kişi emojisi
Bu emoji genelde baş ağrısı için kullanılsa da aslında öyle değil. Ancak bu emojinin yapım amacı, "masaj yaptıran kişi"yi göstermek.
Sevinç gözyaşları olan yüz emojisi
Türkiye'de hatta genelde dünyada gülerken gözünden yaş gelmesi gibi algılanıyor. Aslında bu emoji, 'sevinç gözyaşları' yaşan bir yüz emojisi.
Dişlerini sıkmış yüz emojisi
Bu emoji genelde mahcubiyeti yansıtmak amacıyla kullanılıyor. Örneğin, "Söyledin ama şemsiye almayı unuttum." gibi. Ancak aslında emoji, sinirden dişlerini sıkmış bir kişiyi anlatıyor.
Terli, üzgün yüz emojisinin
Bu emoji kısmen doğru kullanılıyor. Emoji üzgün bir kişiyi anlatsa da çoğu kişi sol tarafta yer alan damlanın, 'ter' olduğunu bilmiyor.
Uykulu yüz emojisi
Kapalı gözler, hafifçe açık ağız ve burundan çıkan sümük balonu. Bu aslında uykulu bir ruh alini anlatıyor. Sümük balonları, anime veya mangada karakterin yorgun veya uyuduğunu gösterir, burada buna gönderme yapılıyor.
Yorgun yüz emojisi
Bu emoji sıklıkla sinirlenme halini yansıtmak amacıyla kullanılıyor aslında bu yorgunluk halini ifade etmek amacıyla çizilmiş bir emoji.