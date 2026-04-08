        Emojiler ne diyor, biz ne anlıyoruz? İşte anlamları düşündüğümüzden daha farklı olan emojiler

        Her gün onlarca emoji kullanıyoruz ama çoğu zaman ekrandaki küçük simgelere, asıl anlamlarının çok ötesinde duygular yüklüyoruz. Kimi emojiler sözlükte başka bir şeyi ifade ederken, günlük mesajlaşmada bambaşka duyguların, imaların ve alışkanlıkların parçası haline geliyor. İşte sık sık yanlış kullanılan emojiler ve gerçek anlamları

        Giriş: 08.04.2026 - 09:30 Güncelleme:
        1

        Günlük yazışmaların vazgeçilmezi olan emojiler, aslında resmi tanımlarının çok ötesinde bir anlam dünyasına sahip. Kullanıcılar bu küçük simgelere zamanla yeni duygular, imalar ve alışkanlıklar yüklerken, ortaya herkesin farklı okuduğu ortak bir dil çıkıyor. İşte emojilerin sözlükteki karşılıkları ile günlük kullanımda kazandıkları anlamlar arasındaki dikkat çekici fark…

        2

        Çimdikleyen el

        Bu hareket Türkiye'de, 'birazcık, azıcık' anlamında kullanılsa da aslında bu çimdikleyen bir el anlamını taşıyan emoji.

        3

        Kavuşmuş eller

        Bu emoji genelde teşekkür etmek veya minneti göstermek amacıyla kullanılıyor. Ancak emojide aslında iki farklı el var ve adı da bu yüzden, 'kavulmuş eller' olarak geçiyor.

        4

        Tamam işareti yapan emoji

        Türkiye'de daha çok 'unuttum, hay Allah' gibi ifadeler için kullanılsa da aslında bu bir 'tamam' işareti. Emojideki kişi ellerini başının üstüne götürerek, 'tamam' diyor.

        5

        Duyma engelli bireyleri gösteren emoji (deaf woman, men)

        Bu emoji genelde karşı tarafın işaret edilmesi gibi düşünülüyor ancak işitme engelli bireyleri ifade etmek için çizilen bir emoji.

        6

        Eğilen adam-kadın

        Bu emoji farklı anlamlarda kullanılıyor; bazen sinir halini bazen de kafa karışıklığını ifade etmek için tercih edilse de aslında bu bir 'eğilen adam (kadın)' emojisi.

        7

        Masaj yaptıran kişi emojisi

        Bu emoji genelde baş ağrısı için kullanılsa da aslında öyle değil. Ancak bu emojinin yapım amacı, "masaj yaptıran kişi"yi göstermek.

        8

        Sevinç gözyaşları olan yüz emojisi

        Türkiye'de hatta genelde dünyada gülerken gözünden yaş gelmesi gibi algılanıyor. Aslında bu emoji, 'sevinç gözyaşları' yaşan bir yüz emojisi.

        9

        Dişlerini sıkmış yüz emojisi

        Bu emoji genelde mahcubiyeti yansıtmak amacıyla kullanılıyor. Örneğin, "Söyledin ama şemsiye almayı unuttum." gibi. Ancak aslında emoji, sinirden dişlerini sıkmış bir kişiyi anlatıyor.

        10

        Terli, üzgün yüz emojisinin

        Bu emoji kısmen doğru kullanılıyor. Emoji üzgün bir kişiyi anlatsa da çoğu kişi sol tarafta yer alan damlanın, 'ter' olduğunu bilmiyor.

        11

        Uykulu yüz emojisi

        Kapalı gözler, hafifçe açık ağız ve burundan çıkan sümük balonu. Bu aslında uykulu bir ruh alini anlatıyor. Sümük balonları, anime veya mangada karakterin yorgun veya uyuduğunu gösterir, burada buna gönderme yapılıyor.

        12

        Yorgun yüz emojisi

        Bu emoji sıklıkla sinirlenme halini yansıtmak amacıyla kullanılıyor aslında bu yorgunluk halini ifade etmek amacıyla çizilmiş bir emoji.

        13

        Maskeli yüz emojisi

        Bu emoji, komik bir yüzü değil, maskeli yani kimliğini gizlemiş bir kişiyi anlatıyor.

        Kaynak: Emojipedia, unicode

        Haberin görselleri ve kapak görseli yapay zekâ ile oluşturulmuştur.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!