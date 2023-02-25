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Empoli - Napoli: 0-2 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Empoli'ye konuk olan lider Napoli, rakibini 2-0 mağlup edip üst üste 8. galibiyetini aldı. Napoli'ye üç puanı getiren golleri Ardian Ismajli (k.k.) ve Victor Osimhen kaydetti. Spalletti'nin ekibi, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'le arasındaki puan farkını 18'e çıkardı.

Empoli - Napoli: 0-2 (MAÇ SONUCU)
AA

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Napoli, deplasmanda Empoli'yi 2-0 yendi.

Ligde orta sıralarda yer alan Empoli, şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki lider Napoli'yi ağırladı.

Napoli, 17. dakikada Empolili Ardian Ismajli'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 28. dakikasında Napoli'nin son haftalardaki skorer ismi Nijeryalı Victor Osimhen, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, Napoli'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında, Napoli'de Mario Rui, rakibine tekme attığı gerekçesiyle VAR kararıyla 67. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Empoli'yi 2-0 mağlup etti ve puanını 65'e çıkardı.

Serie A'da galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkaran Napoli, ligde henüz bu haftaki maçını oynamamış olan en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Empoli ise 28 puanla 12. sırada kaldı.

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